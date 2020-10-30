АФК «Система» анонсирует стратегический вектор развития своего фармацевтического бизнеса

Фармацевтический холдинг, объединяющий портфельные компании АФК «Система» — АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм») и ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком»), анонсировал стратегические направления развития.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу, 30 октября, уже по результатам 2020 года холдинг, который будет работать под брендом «Биннофарм Групп», планирует стать вторым среди отечественных производителей с объемом продаж около 25 млрд рублей.

Основными драйверами дальнейшего роста холдинга должны стать диверсификация каналов сбыта, новые разработки и обновление портфеля лекарственных препаратов.

«Мы планируем развивать три канала сбыта продукции: розничный, тендерный и экспортный, что позволит стабилизировать компанию на случай колебаний одного из сегментов рынка», — говорит генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Он признал, что это сложная задача. «Но у нас собралась сильная объединенная команда «Синтеза» и «Алиума», которая обладает компетенциями во всех этих сегментах. В рознице мы уже сегодня отлично развиваемся, обладаем одним из лучших продуктовых портфелей и с помощью наших партнеров планируем раскрывать его потенциал и дальше».

Муратов напомнил, что сегодня компании холдинга производят широкий спектр препаратов всех возможных лекарственных форм и совместно имеют самый большой портфель препаратов среди российских производителей - более 450 наименований.

«Но останавливаться на этом не планируем – в ближайшие 5 лет мы заменим около 100 продуктов из нашего портфеля на новые современные препараты. При этом компания останется дженериковой», - заверил Муратов.

Так, крупными объектами для инвестиций станут биотехнологическое производство в Зеленограде, где производится первая в мире вакцина против COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, а также R&D-центр компании.

«Мы приняли решение назвать холдинговую компанию «Биннофарм Групп» после того, как наш завод «Биннофарм» в Зеленограде – современное, оснащенное по всем последним стандартам предприятие, – стал первой в России площадкой, запустившей в производство вакцину от COVID-19, и приобрел мировую известность, – пояснил Муратов. – Считаем биотехнологическое производство весьма перспективным направлением, над развитием которого также планируем работать, причем не только в контексте масштабирования производства вакцины от коронавируса, но и расширяя портфель биотехпрепаратов».

Объединенный холдинг «Биннофарм Групп» включает в себя 5 производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО «Синтез» (г. Курган), ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь).