Вице-мэр Москвы Ефимов отметил рост мировой популярности столичного шоколада

Экспорт московских кондитерских изделий за первые 8 месяцев 2020 года составил $98,36 млн США, что на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Таким образом, в натуральном выражении экспорт увеличился на 8% и составил 41,73 тыс. тонн.

«Столичные сладости востребованы по всему миру, — констатировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. — В общей сложности их импортируют в 59 стран. В лидерах Белоруссия, которая за 8 месяцев 2020 года закупила этой продукции на $25,64 млн, что на 82,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года».

По словам Прохорова, по отдельным группам товаров, например шоколадные конфеты, Белоруссия показала особенный импортный рост: этой продукции за отчетный период она закупила на $1,87 млн, что в 4 раза больше, чем годом ранее.

Растущую динамику импорта продемонстрировали и Соединенные Штаты Америки, для которых этот показатель составил $4,65 млн, что более чем на треть (+32,4%) выше чем год назад. Рост и в сегменте шоколадных конфет: США приобрели этой продукции на 1,52 млн долл., а это на 27,1% больше, чем за 8 месяцев 2019 года.

Московские производители нарастили и экспорт сладких хлебобулочных изделий – его объём достиг $15,13 млн, что на 8% больше чем годом ранее. На 30% увеличился и экспорт вафель: по итогам 8 месяцев 2020 он составил 9,91 млн долл. США.

Темпы роста зарубежных поставок зафиксированы и для мучных кондитерских изделий. Так, за отчетный период экспорт этих товаров достиг $37,70 млн, что на 15% больше, чем годом ранее.

Экспорт Москвы шоколада и шоколадных изделий за первые 8 месяцев 2020 года составил $44,61 млн, что на 6% выше показателя прошлого года. Основными покупателями этой продукции являются Беларусь, Казахстан, Монголия, Азербайджан, Германия и США, уточнил вице-мэр Ефимов.