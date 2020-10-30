Бизнес счел невыгодной массовую установку «умных» счетчиков

Бизнес призвал отказаться от установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. Об этом сообщают «Известия».

По имеющимся расчетам, на замену всех старых приборов в ближайшие 16 лет потребуется от 630 млрд до 1,1 трлн рублей. В связи с этим предприниматели предлагают сэкономить, производя замену на «умные» счетчики либо во всем доме, либо полностью отказавшись от дорогих приборов.

Инициаторы идеи считают, что принимать окончательные решения должны власти регионов. Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в Госдуму соответствующие предложения 27 октября.

До этого в Минэнерго России сообщили, что «умный» учет электричества поможет сэкономить до 80 млрд рублей в год.

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