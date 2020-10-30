Примерно треть россиян начала закупаться впрок из-за COVID-19

Примерно треть россиян готовится к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19. 20% начали закупать впрок товары первой необходимости. Об этом сообщает РБК.

«12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов», — говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, после введения новых ограничений в регионах больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить.

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