Сбер стал 100-процентным владельцем Rambler Group

Сбер выкупает долю Александра Мамута в Rambler Group и консолидирует 100% группы компаний. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку, говорится в пресс-релизе Сбера.

Сбер стал акционером Rambler Group в 2019 году, в июле 2020 года увеличив свою долю в капитале группы до 55%.

В Сбере отметили, что довольны достигнутыми с 2019 года результатами сотрудничества, скоростью развития активов Rambler Group и их синергиями с экосистемой. Наличие медиаактивов позволяет создавать уникальные продукты и сервисы и обеспечить новый клиентский опыт, говорится в сообщении.

Отмечается, что платеж за 45% акций Александра Мамута будет осуществляться траншами – первый их них (3 млрд руб.) будет выплачен сразу после закрытия сделки, а второй будет определен позднее и выплачен в течение года.

Также в рамках этой сделки Александр Мамут продает свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

«Мы создаем нашу экосистему вокруг первоклассных финансовых сервисов, оставаясь лучшим банком в стране для частных лиц и организаций. Мы всегда идем за потребностями наших клиентов, стараемся соответствовать их нуждам и пожеланиям и уже сейчас предлагаем самый широкий спектр востребованных сервисов и услуг. Новости и развлекательный контент — важная составляющая любой экосистемы, а Rambler Group — ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом. Мы приложим все усилия, чтобы сделать наши информационные и развлекательные ресурсы еще более технологичными, интересными и удобными для клиентов. Мы ценим вклад Александра Мамута в развитие холдинга и благодарим его за совместное эффективное сотрудничество», — сказал по итогам сделки президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.