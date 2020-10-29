Лучшим бизнес-руководителем в РФ признан глава Альфа-Банка

В Москве состоялась торжественная церемония вручения премии «ТОП-1000 российских менеджеров».

Ежегодно Ассоциация менеджеров России совместно с ИД «Коммерсантъ» называет лучших руководителей российских компаний.

В 2020 году обладателем главной награды «Высший руководитель» стал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Он пришел в Альфа-Банк в 2018 году, и за прошедшие два года банк отчитался о росте количества клиентов более чем на 4 млн человек и на 400 тыс. клиентов-юрлиц.

Напомним, что в этом году банк объявил о начале масштабной трансформации сети отделений по инновационной модели Phygital, сочетающая физический (physical) и цифровой (digital) опыты.

Так, первые три Phygital-офиса уже были открыты в Москве, еще один в Новосибирске, в ближайшие годы банк планирует трансформировать еще более 300 отделений для розничных и корпоративных клиентов.