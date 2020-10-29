Цены на нефть продолжают падать

Падение цен на нефть марок Brent и WTI продолжается в четверг вечером, 29 октября, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16.20 мск, цена январских фьючерсов на Brent снизилась на 5,32%, до $37,55 за баррель, декабрьские фьючерсы подешевели на 5,85%, и составили $36,82.

Кроме того, уменьшились в стоимости на 5,72% и декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI. Баррель продается за $35,25.

Также днем фиксировать падение нефти марки Brent. Ее стоимость ниже $38 за баррель впервые с 15 июня.

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