Минтруд не поддержал идею начисления пенсий «по рангам»

Минтруд не поддерживает введение «ранговой» системы начисления пенсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов», — заявили в министерстве.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил, что нынешняя система начисления пенсионных выплат слишком сложна и надо перейти на «ранговую» методику.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ГД предложили «ранговую» систему начисления пенсий

— В Госдуме опровергли обсуждение «ранговой» системы начисления пенсий

— Сенатор оценил идею начислять пенсию «по рангам»