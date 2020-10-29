Минтруд не поддержал идею начисления пенсий «по рангам»
Валерия Исполатова
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Минтруд не поддерживает введение «ранговой» системы начисления пенсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов», — заявили в министерстве.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил, что нынешняя система начисления пенсионных выплат слишком сложна и надо перейти на «ранговую» методику.
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