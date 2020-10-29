В Госдуме предложили «ранговую» систему начисления пенсий

В Государственной думе предлагают ввести новую систему начисления пенсий «по рангам». С такой инициативой выступил первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике Сергей Калашников, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, должен существовать список показателей, которые определяют «ранг» человека.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов», – рассказал Калашников.

При этом индексация пенсий также должна проводиться по «рангам», при этом индексировать пенсии всех уровней одновременно не обязательно, считает депутат. Он пояснил, что это должно зависеть от экономической ситуации.

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