Россия запретила ввоз томатов из Марокко из-за вируса мозаики пепино

Россия запретила с 30 октября ввозить томаты из Марокко с сертификатами Нидерландов, Бельгии и Франции из-за выявления вируса мозаики пепино, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.

«При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля поступивших в Россию свежих томатов происхождением королевства Марокко в 10 случаях выявлен вирус мозаики пепино. Продукция ввезена в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов, выданных компетентными ведомствами Бельгии, Франции и Нидерландов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россельхознадзор крайне обеспокоен систематическими случаями вируса. Ввоз овощей запретили, чтобы не завести вирус в области, где он отсутствует.

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