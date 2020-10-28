Минтруд пересмотрит критерии бедности

Министерство труда пересмотрит критерии определения бедности, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом вопрос об изменении подхода к вопросу прожиточного минимума, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность», — сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

Он добавил, что ведомство исходит из того, что прожиточный минимум не должен оценивать бедность.

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