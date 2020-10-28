Минтруд пересмотрит критерии бедности
Карина Казанцева
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Министерство труда пересмотрит критерии определения бедности, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом вопрос об изменении подхода к вопросу прожиточного минимума, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность», — сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
Он добавил, что ведомство исходит из того, что прожиточный минимум не должен оценивать бедность.
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