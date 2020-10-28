В Кремле заявили, что экономика России работает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России в настоящее время нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики.

«Экономика работает. Принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики», — сказал он.

По словам представителя Кремля, все предприятия в данный момент работают, поэтому пока все функционирует, потребности в дополнительной поддержке бизнеса в условиях коронавируса нет.

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