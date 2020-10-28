В Сеуле прошла церемония прощания с умершим главой Samsung

Церемония прощания с умершим председателем концерна Samsung Group Ли Гон Хи прошла в Сеуле. Об этом в среду, 28 октября, сообщает Yonhap News Agency.

Отмечается, что мероприятие было закрытым. На церемонии присутствовали члены семьи покойного, а также его друзья и коллеги.

Похоронен бывший глава концерна будет в Сувоне. Там покоятся и его предки.

Ли Гон Хи скончался 25 октября на 79 году жизни. У него остались вдова, сын и две дочери. Ли Гон Хи тяжело болел после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Последние несколько лет он был формальным главой компании, фактически Samsung руководил его сын Ли Чжэ Ену.

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