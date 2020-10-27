Украинцам рассказали, как сэкономить 2,2 млрд рублей на взятках

Министерство цифровой трансформации Украины предложило гражданам способ сэкономить до 841 млн гривен (2,2 млрд рублей) на взятках.

Значительно сэкономить средства позволит использование государственных услуг в онлайн-формате, заявил первый заместитель главы министерства Алексей Выкуб. Его слова приводятся на официальной странице ведомства в Facebook.

«Электронные услуги выгодны. <...> потенциальная экономия на взятках достигает 841 млн грн в год», – заявил Выкуб.

Кроме того, украинцы смогут сэкономить до 495 млн гривен (1,3 млрд рублей) в год, которые они тратят на дорогу до государственных органов, бланки и ксерокопии документов, отмечается в сообщении.

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