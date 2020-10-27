Расширен список городов России для осуществления международных рейсов
Российские власти разрешили осуществление международных авиарейсов из Уфы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Росавиации.
В соответствии с решением правительства, осуществление международных перелетов из Уфы разрешено с 27 октября, указано в сообщении ведомства.
Уфа стала одиннадцатым городом, включенным в список пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение. Ранее улететь за рубеж можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.
Весной Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны
— Росавиация назвала даты возобновления рейсов на Кубу и в Сербию