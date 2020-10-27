Десять богатейших миллиардеров мира за день потеряли более $14 млрд

Состояние десяти богатейших людей мира за 26 октября сократилось на $14,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные рассчитываемого агентством Bloomberg индекса — Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По итогам торгов 26 октября только двум миллиардерам из топ-10 рейтинга BBI повезло увеличить свое состояние: основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче на $2,88 млрд, он расположился на четвертой позиции рейтинга, а основатель Amazon Джефф Безос - на $263 млн, он остается лидером рейтинга.

По данным Forbes Real-Time, совокупное состояние десяти миллиардеров за сутки снизилось больше чем на $17 млрд, а единственным предпринимателем из первой десятки, чей капитал не сократился, стал Джефф Безос. Отмечается, что Илон Маск лишился $66 млн.

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