Мишустин заявил, что все страны ждут от ВТО глубокой перезагрузки

Россия не может «просто так» покинуть Всемирную торговую организацию, но при этом ее страны-участницы ждут перезагрузку системы ВТО. Такое заявление на встрече с руководством Госдумы и ее фракций сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, существуют «причины», по которым Россия «просто так» выйти из этой организации «не может».

«Мы понимаем на сегодняшний день, что есть вопросы к ВТО и самое главное — глубокая перезагрузка системы, которую ожидают все страны — участницы ВТО, которая в том числе должна сделать реформу апелляционного органа, потому что без единых правил с мировой торговлей — беда», — сказал Мишустин.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз рассчитывает на реформирование ВТО.

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