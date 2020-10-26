Франция может ограничить импорт товаров из Турции

Власти Франции рассматривают вариант ограничения импорта турецких товаров в ответ на призывы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана бойкотировать французскую продукцию. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

Как рассказал источник, в окружении президента Франции Эммануэля Макрона проводят работу «над контрнаступлением», которое может начаться уже в один из следующих двух-трех дней.

«После призывов к бойкоту, которые ретранслируются турецкими сетями, Франция размышляет об экономических санкциях, например, ограничение импорта турецких товаров», — указано в сообщении.

Ранее Эрдоган призвал граждан Турции отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений между Анкарой и Парижем.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что необходимый законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет обнародован 9 декабря. Он также отметил, что нужно создать совместно с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. Выступление было связано с обезглавливанием учителя местным радикальным исламистом за то, что тот показывал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Макрону, выдвинувшему идею «просвещенного ислама», нужно «лечить свою психику». После произошедшего Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.

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