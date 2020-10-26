США расширили санкции против Ирана
Антон Демидов
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Минфин США вводит новые санкции против Ирана. Об этом сообщает сайт ведомства.
Отмечается, что в санкционный список попали Министерство нефти Ирана и глава ведомства Бижан Зангане.
Кроме того, под санкциями оказались ряд иранских нефтяных компаний, а также их представители.
Как сообщалось, на прошлой неделе Вашингтон ввел санкции в отношении посла Ирана в Багдаде Ираджа Масджеди.
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