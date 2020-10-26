Цены на российскую пшеницу обновили рекорды
Валерия Исполатова
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Российская пшеница обновила ценовые рекорды, сообщает «СовЭкон».
По сведениям издания, экспортные цены на отечественные зерновые поднялись на 2,8%, а средние закупочные цены в портах — на 1,9%.
«СовЭкон» отмечает, что такие показатели являются новым рекордом для рублевых цен и для экспортных котировок в текущем сезоне.
Ключевым фактором роста зернового рынка является активный спрос со стороны Китая, объясняет издание.
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