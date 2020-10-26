Россияне раскупили первую партию iPhone за три дня

Новые iPhone традиционно вызвали ажиотаж среди россиян, первую партию раскупили за три дня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей крупнейших российских розничных сетей электроники.

«На сегодняшний день после трех дней продаж в магазинах re:Store почти невозможно приобрести новинки, остались только единичные экземпляры iPhone 12», — сказали в пресс-службе re:Store.

Сейчас магазины ждут новых поставок. Сообщается, что спрос превышает прошлогодний в полтора раза.

Американская корпорация Apple представила новую линейку iPhone. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. В России продажи нового гаджета стартовали 23 октября.

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