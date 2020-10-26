Кабмин запустил новый механизм стимулирования инвестдеятельности в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин запускает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в регионах, передает ТАСС.

По его словам, правительство спишет часть долгов по бюджетным кредитам тем субъектам, которые направляют высвобождаемые средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты.

Мишустин отметил, что правила определения таких проектов уже определены. Их перечень будет сформирован, исходя из предложений регионов и оценки профильными ведомствами.

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