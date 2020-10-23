Собянин рассказал о жалобах на отказ переводить сотрудников на «удаленку»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поступающих жалобах, что некоторые руководители предприятий не переводят сотрудников на удаленную работу в соответствии с введенными из-за пандемии правилами.

На встрече с представителями городского профсоюзного движения он напомнил, что работодатели должны перевести на дистанционный формат работы всех сотрудников старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятии в этих сотрудниках, можно оставлять их на рабочем месте.

«Это очень важно, потому что, к сожалению, большинство тяжело болеющих коронавирусом — это люди пожилого возраста или имеющие хронические заболевания. Они находятся в группе риска», — отметил Собянин.

По словам председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Антонцева, некоторые работодатели считают, что отправить сотрудника на дистанционную работу — значит не платить ему деньги. Однако это противоречит законодательству.

«И в этой ситуации мы установили тесный контакт, у нас есть договоры и с прокуратурой, и с Роспотребнадзором, с тем чтобы действительно наши общественные контролеры не допускали этого ни в коем случае», — сказал Антонцев.

1 октября Собянин подписал указ, который обязует столичные компании с 5 октября перевести на удаленную работу 30% сотрудников. Указ также не предполагает удаленного режима для медицинских учреждений, предприятий оборонной промышленности, Росатома, Роскосмоса и некоторых других отраслей. Мэр пояснил, что причиной такого решения является рост числа заболеваемости, госпитализаций и тяжело больных пациентов с коронавирусом.

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