Россия может увеличить число рейсов в Киргизию, но это будет зависеть от санитарно-эпидемической обстановки, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

«Да, рассматривает. В зависимости от санитарно- эпидемиологической обстановки», — ответил Лавров на соответствующий вопрос.

В Киргизии коронавирусом заразились 54 588, выздоровели 47 050, погибли 1 126 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 41 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

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