ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
Карина Казанцева
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Центробанк по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых второй раз подряд, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
«Совет директоров Банка России 23 октября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых», — говорится в сообщении.
В июле Банк России снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых, чтобы компенсировать последствия коронавируса в экономике.
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