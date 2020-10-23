Предзаказ новых iPhone в России побил показатели прошлого года

Предзаказ iPhone 12 в России побил показатели прошлого года, несмотря на пандемию, заявила официальный представитель re:Store Людмила Семушина. Об этом пишет РИА «Новости».

«Одно могу сказать, предзаказ в этом году, и это тоже нас удивило, несмотря на пандемию, несмотря на ситуацию в мире, предзаказ выше, чем в прошлом году. Люди активно берут телефоны», — сказала Семушина.

Она предположила, что такой спрос вызван технологическими новинками, представленными в линейке.

80% предзаказов поступили из больших городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара, Красноярска, Сочи, Перми и Екатеринбурга.

Американская корпорация Apple представила новую линейку iPhone на прошлой неделе. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. В России продажи нового гаджета стартуют с 23 октября.

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