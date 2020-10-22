Госдума одобрила в I чтении продление дачной амнистии
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии, сообщает ТАСС.
Речь идет об упрощенном порядке оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома. Эта мера должна была закончиться 1 марта 2021 года.
Согласно документу, дачную амнистию продлят до 1 марта 2026 года.
Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.
Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также группа сенаторов.
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