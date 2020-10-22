BQ наградили за сервисное обслуживание смартфонов

Компания BQ третий год подряд стала лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания». На этот раз производитель стал лучшим в категории «Сервисное обслуживание».

Еще одну награду BQ получила в категории «Бытовая техника» за выпуск качественной и доступной продукции в этой категории.

«Сегодня мы рады предложить российским пользователям не только смартфоны, но и телевизоры, микроволновые печи, пылесосы, чайники, напольные весы, электропечи и другую технику», — прокомментировал генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов на церемонии вручения премии «Права потребителей и качество обслуживания — 2020».