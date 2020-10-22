Обама заявил, что в подростковые годы он заплатил налогов больше Трампа

Экс-президент США Барак Обама впервые за предвыборную гонку лично выступил в поддержку кандидата от демократов Джо Байдена на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания). Трансляцию вел телеканал CNBC.

Во время своего выступления бывший глава государства признался, ему нравится приезжать в Пенсильванию. Как известно, Обама одерживал победы в этом штате в 2008 и 2012 годах.

«Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис», — сказал Обама.

Он также заявил, что Трамп относится к своей работе, как к «реалити-шоу».

По словам бывшего президента, Трамп виновен в том, что «репутация США в мире была растоптана», и в стране не приняли эффективные меры для борьбы с коронавирусом нового типа.