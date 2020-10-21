Минсельхоз допустил введение квоты на импорт сахара

Минсельхоз России может ввести квоту на импорт сахара, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Министерство рассмотрит применение дополнительных мер регулирования после окончания сбора урожая сахарной свеклы.

«Возможно введение квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, это позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке.

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