Накопительное страхование жизни стало востребованным продуктом в пандемию

Россияне выразили повышенный интерес к накопительному страхованию жизни (НСЖ) в период кризиса. Об этом рассказал генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич в ходе вручения премии «Права потребителей и качество обслуживания — 2020».

Он отметил, что этот финансовый продукт способен помочь гражданам в непредвиденных обстоятельствах.

«В период турбулентности НСЖ стало одним из востребованных финансовых продуктов, который помогает гражданам эффективно распоряжаться свободными средствами и заботиться о близких, минимизируя последствия возможных непредвиденных обстоятельств», — прокомментировал Гуревич, поблагодарив клиентов за доверие.

Звание лауреата премии «Права потребителей» получила компания «Ингосстрах-Жизнь» за вклад в развитие продуктов страхования жизни и продукты «Авантаж-Инвест».