В России сократят финансирование молодежной политики
Российские власти сократят финансирование молодежной политики на 12%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новый проект федерального бюджета на 2021-2023 годы.
Согласно проекту, в 2021 году расходы на программу «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» будут уменьшены на 8,5% от запланированных и составят 44,6 млрд рублей.
В 2022 году финансирование сократится на 15,7% — до 39,3 млрд рублей.
При этом в законе о бюджете на 2020 год правительство планировало потратить на данную программу 48,8 млрд рублей в 2021 году и 46,6 млрд в 2022 году.
В пояснительной записке указано, что будет сокращено финансирование программ «Развитие культуры» и «Кадры для цифровой экономики».
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