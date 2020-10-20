В Швейцарии могут провести референдум о выплате всем гражданам по 7000 евро

В Швейцарии был запущен сбор подписей по инициативе «Helicopter Money Initiative», в случае одобрения которой, граждане этой страны получат по 7 500 швейцарских франков (около 7 007€). Об этом сообщает портал The Local.

Отмечается, что эти деньги будет выплачены Национальным банком Швейцарии. При этом средства получат все граждане страны, включая детей.

Если авторы инициативы соберут 100 000 подписей, то ее могут вынести на референдум.

Как передает швейцарское агентство Watson, если референдум состоится, то данную сумму будут выплачивать менее чем через год после его проведения.