Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении РФ в январе-сентябре 2020 года

Росстат обнародовал доклад с данными о социально-экономическом положении России за период с января по сентябрь 2020 года.

По данным ведомства, общая безработица в сентябре текущего года уменьшилась до 6,3% с 6,4% в августе. В минувшем месяце число официальных безработных, которые зарегистрированы на бирже труда, составило 3,7 млн человек. При этом в январе безработица в России достигала 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле резко увеличилась до 5,8%. В мае рост данного показателя составил 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3%.

«В сентябре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организацией труда)», — указано в документе.

Согласно данным, представленным в докладе, реальные располагаемые доходы населения сократились на 4,8% в III квартале 2020 года. Росстат также пересмотрел оценку роста реальных доходов населения в I квартале до 0,7% с 1,2% в годовом выражении, а во II — с 8% против 8,4%. При этом за прошедшие девять месяцев снижение показателя составило 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В документе также указывается, что за первые восемь месяцев этого года реальные заработные платы увеличились на 2,6% год к году. Однако по сравнению с июлем реальные зарплаты в России в августе уменьшились на 4,9%. Такое же снижение было зафиксировано и в сентябре.