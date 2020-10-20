В Госдуме рассказали, куда будут потрачены рекордные дивиденды Сбербанка после перечисления в бюджет

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что 211,1 млрд рублей, которые Сбербанк перечислит в федеральный бюджет, будут потрачены на социальные и экономические задачи, решение которых оказалось под вопросом из-за пандемии коронавируса. Об этом парламентарий сообщил «Газете.Ru».

«Довольно большая сумма поступит сейчас в бюджет, который является дефицитным в связи с пандемией. Это неплохо, поскольку многие социальные и экономические задачи будут выполняться с помощью этих средств», — сказал Аксаков.

Депутат отметил, что Сбербанк показывает хорошую прибыльность, поэтому государство рассчитывает на постоянные крупные вливания в бюджет с его стороны.

«Сбербанк прибыльная организация, которая достаточно эффективно работает на рынке. Это с учетом того, что, как правило, маржа в этом банке устанавливается ниже, чем во многих других. Тем не менее благодаря своей доли на рынке и эффективности работы, он будет прибыльным. Здесь нельзя не отметить роль Германа Грефа как эффективного менеджера. Очевидно, Сбербанк будет приносить хорошие дивиденды в казну постоянно», — рассказал Анатолий Аксаков.

Ранее Сбербанк сообщил, что выплатит акционерам за 2019 год беспрецедентные за всю историю российского фондового рынка дивиденды - 422,4 млрд рублей. Поскольку основным акционером банка является правительство России, 211,1 млрд рублей поступит в бюджет РФ.

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