Правительство выделило почти 904 млн рублей на выплаты пенсионерам
Правительство России выделило 903,8 млн рублей на социальные доплаты неработающим пенсионерам в 12 регионах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Средства получат республика Коми, ХМАО, ЕАО, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также Санкт-Петербург.
Отмечается, что доплаты получат неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания граждан. Известно также, что расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета.
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