Порошенко построит в Киеве концерт-холл

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой построят концерт-холл на средства своей компании Roshen, передает РИА «Новости».

Порошенко отметил, что подобные проекты как правило реализуются государством или муниципалитетами, и на сегодняшний день есть только несколько прецедентов в мире, когда подобные заведения создавались исключительно за средства меценатов.

Данный проект, по словам Порошенко, рассчитан на помощь отечественным артистам — симфонического оркестра, филармонии, консерватории.

«Это — воспитание нации. Потому что есть два способа. Один — полудилетанты из «95-го квартала», которые формируют одни чувства. А другой — лучшие образцы мировой симфонической музыки, мировой классики», — заявил экс-президент.

Он рассказал, что вдохновлялся примерами Microsoft Theater и Карнеги-холла.

Проект «Концерт-холл Рошен» будет представлен весной 2021 года. Строительство концерт-холла планируется завершить к сентябрю 2025 года.