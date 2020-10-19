Объем поставок газа из России в Китай впервые превысил договоренности

Суточный объем поставок газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» впервые превысил договоренности по государственному контракту, пишет ТАСС со ссылкой на «Газпром».

»«Газпром» продолжает увеличивать поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с Чаяндинского месторождения. Впервые 19 октября этого года суточный объем поставок российского газа по заявке китайской стороны превысил обязательства по контракту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение составило 20%.

Ранее Генеральный директор «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин объявил, что объемы поставок в КНР будут увеличиваться с каждым годом.

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