В России подорожал сахар

Третий из крупнейших производителей сахара в России «Русагро» предупредил о росте оптовых цен на фоне ожиданий дефицита, передает РБК.

Ожидания нехватки сахара связаны с сокращением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также с ростом мировых цен. Урожай в 2020 году в ряде регионов будет ниже из-за неблагоприятных погодных условий.

На фоне этого цены на сахар в опте выросли более чем в 2 раза, уточняет издание.

По прогнозам экспертов, из урожая сахарной свеклы 2020 года будет произведено порядка 5,2 млн т сахара, тогда как из урожая 2019 года произвели 7,7 млн т. При этом ситуация не дойдет до дефицита, утверждают специалисты. Они допускают, что небольшая нехватка сахара возможна к лету 2021 года. Однако в этом случае, по предположениям экспертов, баланс будет закрыт импортом сахара из Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.

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