СК возбудил дело из-за невыплаты зарплаты на 14,6 млн рублей морякам РФ в Турции

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на 14,6 млн руб. брошенным в Турции российским морякам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

Речь идет о членах экипажа судна Mubariz Ibragimov под флагом Мальты, принадлежащего турецкой компании Palmali Gemicilik A. S.

Следствие установило, что россияне работали там на основании контрактов найма. Однако им не выплатили зарплату на общую сумму свыше 14 млн 600 тыс. руб., рассказала Марковская.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».