В Москве прожиточный минимум пенсионера увеличится на 7%

В Москве в 2021 году прожиточный минимум пенсионера увеличится на 7%, до 13 496 рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей», — говорится в документе.

Указ касается пенсионеров, зарегистрированных в Москве по месту пребывания или месту жительства менее 10 лет. В 2020 году прожиточный минимум достигает 12 578 рублей.

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