Мишустин: экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось

Экономика России восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

«С начала года инфляция составила чуть более 3%. Восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось», — сказал премьер.

Он добавил, что уже в следующем году ожидается рост ВВП на уровне 3%.

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