Мишустин: экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось
Карина Казанцева
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Экономика России восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.
«С начала года инфляция составила чуть более 3%. Восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось», — сказал премьер.
Он добавил, что уже в следующем году ожидается рост ВВП на уровне 3%.
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