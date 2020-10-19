Мишустин: экономике РФ удалось пройти первую фазу пандемии лучше многих стран
Бернст Ю.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика прошла первую фазу пандемии коронавируса лучше многих стран. Его слова передает ТАСС.
Чтобы снизить влияние пандемии, в России был принят ряд решений по поддержке граждан и экономики в целом, сказал глава кабмина РФ.
«В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае, его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран», — заключил он.
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