Песков назвал пандемию беспрецедентным вызовом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия стала беспрецедентным вызовом для экономик России и других стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Трудно сказать, потому что мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что каждая страна, в том числе и Россия, сталкивается с последствиями в плане национальной экономики.
Песков отметил, что эффективность разрешения последствий в российской экономике будет зависеть от работы правительства и руководства страны.
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