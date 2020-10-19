Житель Уфы выиграл в лотерею более 130 млн рублей

В воскресенье, 18 октября, житель Уфы выиграл 130 миллионов рублей в лотерею. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Столото».

Отмечается, что это уже третий случай, когда обладателем суперприза государственных лотерей становится житель Республики Башкортостан.

Новый победитель выиграл в 11 530-м тираже «Гослото «7 из 49», ему достанется 132 370 192 рубля. Он приобрел билет на два тиража за 50 рублей и стал обладателем миллионного состояния, отметив числа 45, 47, 37, 22, 3, 24, 40.

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