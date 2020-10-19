ВВП Китая за три квартала 2020 года увеличился на 0,7%

ВВП Китая за девять месяцев 2020 года вырос на 0,7%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Государственного статистического бюро КНР.

В докладе бюро указывается, что по предварительным подсчетам, китайский ВВП в годовом выражении в первые три квартала текущего года составил 72,278 трлн юаней (около $10,78 трлн. — «Газета.Ru»), увеличившись на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В документе также говорится, что в III квартале ВВП Китая увеличился на 4,9%.

Как сообщалось в июле, ВВП КНР по итогам первых шести месяцев 2020 года сократился на 1,6%.

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