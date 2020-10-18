Собянин назвал проблемой снижение числа мигрантов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении числа мигрантов в городе примерно на 40%. Об этом он рассказал в эфире «России 1».

«Есть проблема с тем, что в Москве намного меньше стало мигрантов — процентов на 40, по отдельным оценкам. Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно», — сказал он.

Градоначальник отметил, что не все москвичи готовы работать руками.

По его словам, эта задача решается путем механизации и привлечения людей из регионов.

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