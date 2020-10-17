Турция обнаружила дополнительные запасы газа в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна обнаружила дополнительные запасы природного газа в Черном море, пишет РИА «Новости».

«Наше судно продолжило работу после обнаружения первого газового месторождения. В ходе новых исследований было обнаружено еще 85 млрд кубометров газа», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что общий объем месторождения составляет 405 млрд кубометров.

По словам Эрдогана, Турция планирует начать добычу газа с этого месторождения в 2023 году.

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