Турция обнаружила дополнительные запасы газа в Черном море
Карина Казанцева
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна обнаружила дополнительные запасы природного газа в Черном море, пишет РИА «Новости».
«Наше судно продолжило работу после обнаружения первого газового месторождения. В ходе новых исследований было обнаружено еще 85 млрд кубометров газа», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что общий объем месторождения составляет 405 млрд кубометров.
По словам Эрдогана, Турция планирует начать добычу газа с этого месторождения в 2023 году.
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