У Германии нет сомнений в завершении строительства «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что ФРГ выступает за то, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2 » был достроен, однако есть один вопрос.

В интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) он сказал, что «Северный поток — 2» будет достроен до конца. Однако остается вопрос, «когда это произойдет».

Говоря о критике проекта со стороны США, Маас отметил, что решения об энергетической политике и энергоснабжении принимаются в Европе, а не в США.

«Мы ведь не подвергаем критике то, что США в минувшем году более чем в 2 раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской нефти», — подметил министр.

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