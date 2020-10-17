В Подмосковье ограничат работу баров из-за коронавируса

Проведение развлекательных мероприятий будет ограничено с 17 октября в заведениях общепита в Подмосковье из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом. Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает РИА «Новости».

«Приостановить оказание организациями, в том числе предоставляющими услуги общественного питания, с 0.00 по 8.00 по московскому времени в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) услуг по организации и проведению развлекательных мероприятий», — говорится в тексте постановления.

Так, под ограничения попадут дискотеки, караоке, выступления музыкантов и другие развлекательные программы.

Отмечается, что все рестораны и бары Подмосковья смогут продолжить свою работу в указанное время в обычном режиме. Им не будет запрещено подавать блюда и алкоголь.

По последним данным, в Московской области число случаев заболевания COVID-19 почти достигло 80 тыс. За последние сутки заразились инфекцией 448 человек.

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